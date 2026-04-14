ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.60.

«Разница в классе не так велика, чтобы «Авангард» забирал серию со счётом 4-0. К тому же ЦСКА на родном льду выступает куда лучше, чем в Омске. В воскресенье армейцы превзошли соперника и по броскам, и по силовым приёмам, и по голевым моментам. И, пожалуй, поражения не заслуживали.

А теперь красно-синие выходят на последний бой в прямом смысле слова. В матчах от ножа команды Никитина умеют превзойти оппонента и в самоотдаче, и в дисциплине, и как минимум в количестве опасных атак на ворота. Когда-то в этой серии должно везти не только Окулову и другим звездам «Авангарда», но и хоккеистам ЦСКА. Минимальная победа армейцев с тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».