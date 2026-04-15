Названы шансы «Реала» выбить «Баварию» из Лиги чемпионов

15 апреля состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре немецкий клуб добился победы — 2:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.61, а победа «Реала» оценивается коэффициентом 4.42. Ничейный исход можно найти в линии за 5.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.

Выход «Баварии» в полуфинал оценён в 1.14, итоговый успех «Реала» доступен за 6.40.