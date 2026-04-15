Стали известны шансы «Спортинга» выбить «Арсенал» из Лиги чемпионов

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече лондонцы добились победы со счётом 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43. Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.12.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Выход «Арсенала» в полуфинал доступен за 1.07, итоговый успех «Спортинга» оценён в 11.0.