«Барселона» победила «Атлетико», но вылетела из Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 8.00

Окончен ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Атлетико» и «Барселона». Победу со счётом 2:1 одержала каталонская команда, но в первом матче сильнее оказались «матрасники» — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На четвёртой минуте Ламин Ямаль открыл счёт. На 24-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых. На 31-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч «матрасников».

На 55-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч «блауграны», но из-за офсайда взятие ворот отменили. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил Эрик Гарсия.

Ставки на победу «Барселоны» принимались за 1.82: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1820 рублей. Успех «Атлетико» оценивался в 3.82, ничья — в 4.44.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.42, на «обе забьют» — 1.40, а на проход «Атлетико» — 1.33. Точный счёт 2:1 в пользу каталонцев оценивался в 8.00.