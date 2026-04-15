Сафонов помог «ПСЖ» снова обыграть «Ливерпуль». Зашёл коэффициент 11.0

Завершился ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 73-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле открыл счёт во встрече. На 90+1-й минуте Дембеле оформил дубль.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч и был признан лучшим игроком встречи.

