«Бавария» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бавария» — «Реал».

«Согласитесь, что «Бавария» невероятно мощная и крутая команда. Мюнхенцы бегут, создают, очень здорово прессингуют и достаточно надёжно играют в обороне. Нойер продемонстрировал феноменальную игру, потащив абсолютно все удары от Винисиуса и Мбаппе. Мне кажется, «Бавария» — явный фаворит. «Реал» выглядит раздёрганным. «Бавария» действует командно, а «Реал» играет за счёт индивидуального мастерства своих футболистов. Это всё понятно и лежит на поверхности.

Я симпатизирую испанскому футболу. Как бы ни была хороша «Бавария», мне бы хотелось, чтобы дальше прошёл мадридский «Реал». В общем, это игра сезона. Даже не «классика», которое ждёт нас в мае, а именно сейчас предстоит матч по большому счёту всего сезона для мадридского «Реала».

В то, что Нойер потащит снова всё подряд на «Альянс-Арене», я не верю. Арбелоа должен придумать что-то интересное на этот матч, чтобы «Реал» сыграл в своём фирменном стиле. Заранее хоронить мадридцев точно не стоит. Мбаппе, Винисиус и Вальверде умеют собираться на такие матчи. И им в таких встречах порой очень сильно везёт.

«Реалу» надо забивать минимум дважды. Может ли это сделать «Реал»? Да, он может проиграть 2:4 или даже 2:5. Но, мне кажется, два мяча на «Альянс-Арене» мадридцы забить вполне в состоянии. Поэтому мой прогноз — индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 за хороший коэффициент 2.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».