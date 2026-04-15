«Бавария» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Бавария» — «Реал».

«Еще один интереснейший матч — «Бавария» против «Реала». Мы уже думали, прогнозировали первый матч, ожидали что-то вроде 2:1 в пользу «Реала», но получилось наоборот — 1:2. И теперь ситуация такая, что с одной стороны кажется, что у «Баварии» преимущество, потому что команда идёт уверенно и давно не проигрывает, стабильно набирает ход и выглядит очень мощно. Но с другой стороны — это «Реал» и эту команду никогда нельзя списывать со счетов, особенно когда речь идёт о больших матчах.

Поэтому с точки зрения прогноза это один из самых сложных матчей. Очень многое будет зависеть от первого гола. Если «Реал» забьёт первым, то интрига закрутится максимально. Но если «Бавария» откроет счёт, то для «Реала» мало что изменится — им всё равно нужно будет идти вперёд и забивать, причём не один мяч, а как минимум два, поэтому рисковать придётся в любом случае.

Думаю, что игра получится открытой, с моментами у обеих команд. Обе будут искать свои шансы, потому что отступать уже некуда. Поэтому рискну поставить на результативную ничью — где-то 2:2. Такой вариант выглядит логично, учитывая стиль команд и их возможности в атаке. Но, конечно, болеть буду за «Реал», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».