«Бавария» — «Реал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бавария» — «Реал».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 3.35.

«Первый четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» состоялся на прошлой неделе на «Сантьяго Бернабеу». Испанцам пророчили поражение, учитывая их проблемы с составом, на деле вышло не так однозначно. Немцы играли с преимуществом, а в конце первого тайма Луис Диас счёт открыл. Сразу после перерыва команда Компани усилиями Кейна удвоила своё преимущество, но затем мадридцы заиграли мощнее. У них было несколько неплохих шансов, однако они использовали лишь один, гол был на счету Килиана Мбаппе. Первая победа «Баварии» за 25 лет в Мадриде сделала её на шаг ближе к выходу в полуфинал.

В минувшие выходные «Реал» дома играл с «Жироной», встреча получилась непростой, но после перерыва Федерико Вальверде забил важнейший мяч для мадридцев. Его для победы не хватило, Тома Лемар счёт сравнял, а команда Арбелоа, вновь потеряв очки, уже отстаёт от «Барселоны» на девять очков. «Бавария» в Бундеслиге в прошлом туре ездила в Гамбург, где буднично со счётом 5:0 разгромила «Санкт-Паули». За пять туров до конца преимущество мюнхенской команды над ближайшим преследователем — 12 очков. И в ближайшие выходные она может оформить титул.

После победы в Мадриде котировки немцев на выход в полуфинал стали ещё выше, однако хочется верить, что испанцы подарят нам интригу. Для этого им необходимо забивать, но в Мюнхене сыграть «на ноль» — практически невыполнимая задача. Учитывая, что в первой встрече «Бавария» забила дважды, да и «Реал» мог тоже, хочется вновь увидеть столь яркий матч», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».