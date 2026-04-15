«Бавария» — «Реал»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов 15 апреля

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Бавария» — «Реал».

Ставка: тотал ЖК «Реала» больше 2 за 2.04.

«Сразу напомню: в Мадриде «Бавария» была сильнее — победа 2:1. Диас в конце первого тайма счёт открыл, а Кейн удвоил преимущество на первой минуте второго тайма. «Реал» всё же один забил, что неудивительно — автором забитого мяча стал Мбаппе. Немного статистики того матча, выделю самые интересные моменты, на мой взгляд.

Количество ударов по воротам — 40, по 20 с каждой стороны, 17 из них – в створ! (Если есть вариант для прогноза «удары в створ», то рекомендую рассмотреть, конечно же, тотал больше).

Угловых, внимание, было 19. Случилась победа «Баварии» и в этом компоненте игры — 11:8. И прогноз на угловые, общий тотал, тоже достоин внимания, к примеру, больше 10.5.

По жёлтым карточкам «Бавария» тоже превзошла «Реал» со счётом 4:1.

Но, учитывая результат первого матча, а также игру на своём стадионе, хозяева будут себя чувствовать намного спокойнее. Поэтому предложение по прогнозу на ЖК — тотал карточек «Реала» больше 2. Уверен, что игроки «Реала» минимум две ЖК получат! Не будем забывать и про арбитра. Майкл Оливер, который будет работать на этой встрече, в среднем за последние 10 игр достал из своего кармашка 46 карточек. И сразу ещё одно предложение — тотал ЖК в матче больше 3.5. Считаю, что это минимум, какой может быть в этом матче, если учитывать всё вышесказанное.

Конечно же, можно рассмотреть и количество забитых мячей, к примеру, оба тайма больше 1.5. Ещё гол Кейна (как я предлагал в прошлой встрече) или Мбаппе. Кстати, на француза предлагается очень хороший коэффициент. И если бы я выбирал между форвардами, то остановил бы свой выбор на Мбаппе. Вариантов масса, но я выберу, по моему мнению, самый лёгкий — ЖК «Реала» больше 2. Однако выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».