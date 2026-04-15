«Арсенал» — «Спортинг»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Арсенал» — «Спортинг».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

«Пожалуй, всё очевидно и понятно в паре «Арсенала» с лиссабонским «Спортингом». В первой встрече была обоюдоострая игра и «Спортинг» точно не заслуживал поражения, но вот в концовке от Хаверца пропустили. И у «Спортинга» теперь задача на «Эмирейтс» — постараться отыграть этот пропущенный мяч. Сделать это будет чрезвычайно сложно.

Да, «Арсенал», откровенно говоря, был плох в матче чемпионата против «Борнмута», проиграл 1:2. Дьёкереш посетовал на сухое поле, которое мешало «Арсеналу» действовать правильнее и аккуратнее в созидании. Но что было — то было. Понятно, что приоритет для «Арсенала» — это английский чемпионат, но и в Лиге чемпионов тоже у него хорошие шансы пройти в полуфинал. Главное здесь не уверовать в то, что уже всё решено в первом матче.

«Спортингу» будет чрезвычайно сложно эту оборону и очень организованную игру «Арсенала» вскрыть. Сам «Арсенал», я думаю, также особо лезть на рожон в ответном матче не будет. Поэтому, как и в первой игре, ожидаю «низовой» матч. Мой прогноз — «тотал меньше 3 с расходом» за 1.65. Для более смелых игроков можно рассмотреть вариант «тотал меньше 2.5» за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».