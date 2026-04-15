«Арсенал» — «Спортинг»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Спортинг».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

«Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Спортингом» состоялся на прошлой неделе в Лиссабоне. Первый тайм получился равным, португальцы чуть чаще атаковали, а англичане были более опасны, но забить не смогли ни те ни другие. После перерыва картина осталась той же, «Спортинг» нанёс шесть ударов по воротам соперника, а «Арсенал» ответил лишь четырьмя. Но в компенсированное время один из шансов гостей завершился передачей Мартинелли на Хаверца, который единственным голом принёс англичанам победу в этом матче.

В минувшие выходные «Арсенал» играл в чемпионате Англии и неожиданно проиграл на своём поле «Борнмуту». В первом тайме команды обменялись голами, после перерыва Скотт принёс гостям победу, а лондонцы оказались в непростой ситуации в преддверии очной встречи с «Манчестер Сити». «Спортинг» в чемпионате Португалии играл на выезде против «Эштрелы» и смог победить благодаря голу Брагансы. Лиссабонцы отстают от «Порту» на пять очков, но имеют матч в запасе, а в ближайшие выходные играют в дерби против «Бенфики».

Многие после жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов называли «Арсенал» главным фаворитом турнира, уж слишком простой календарь у лондонцев. Победа в гостях с большой долей вероятности позволит англичанам поберечь силы перед матчем с командой Гвардиолы. Но и у португальцев впереди важнейший матч в борьбе за чемпионство в Португалии, поэтому в яркий матч я не верю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».