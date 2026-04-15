«Арсенал» — «Спортинг»: прогноз Романа Павлюченко на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Спортинг».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.70.

«В тяжёлом первом матче «Арсенал» добился победы на выезде (0:1). Сейчас, конечно, они играют дома, но при этом есть определённое давление. В чемпионате были неудачные результаты, «Сити» поджимает, впереди очная игра, плюс ещё Лига чемпионов — нагрузка серьёзная, игра на два фронта. Хотя «Арсенал» — команда опытная и в целом умеет распределять силы, однако последние встречи показывают, что не всё так стабильно, как хотелось бы.

При этом в Лиге чемпионов у них получается лучше, и, даже несмотря на сложности в чемпионате, команда способна дойти до финала. Если смотреть по игре и подбору футболистов, «Арсенал» сейчас сильнее «Спортинга». Да, у португальцев есть моменты, они могут навязать борьбу, но разница в классе всё-таки ощущается, особенно в таких матчах. Я думаю, что дома «Арсенал» сыграет аккуратно, на результат.

«Спортингу» придётся раскрываться, им нужно отыгрываться, а значит, они будут идти вперёд и оставлять зоны. И вот в таких моментах «Арсенал» очень опасен, умеет быстро переходить из обороны в атаку и реализовывать свои шансы. Поэтому я думаю, что «Арсенал» снова забьёт, доведёт матч до победы, может быть, даже с разницей в два мяча, и спокойно пройдёт дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».