«Торпедо» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Торпедо» – «Металлург».

«Чем дальше идёт серия, тем больше преимущество «Металлурга». В третьей встрече в торпедовский состав вернулись опытные ветераны, хозяева открыли счёт, а первое звено «Магнитки» осталось в тени. Но даже это не помогло команде Исакова получить хотя бы призрачный шанс на равную борьбу. К тому же нижегородский клуб почему-то отказался от силового хоккея, стычек и провокаций – а ведь эти хоккейные элементы стали одним из ключевых факторов победы над «Северсталью» в первом раунде.

В понедельник «Металлург» показал, что способен сыграть по принципу «забьём сколько захотим», — четыре шайбы за 12 минут. Причём именно в тот момент, когда было нужно. Команда Разина хочет поскорее закончить серию, чтобы побольше отдохнуть перед третьим раундом. И вряд ли что-то сможет помешать уральцам. Уверенная победа гостей с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».