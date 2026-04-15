«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на игру плей-офф КХЛ 15 апреля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Торпедо» – «Металлург».

Ставка: тотал «Металлурга» больше 3.5 за 2.30.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нижегородцы продолжают сопротивляться сопернику, но в трёх матчах неизменно уступают. Причём проигрывают они, пропуская исключительно по четыре шайбы за встречу с подопечными Андрея Разина. В четвертьфинале нашлось место самой настоящей магии цифр: «Локомотив» во всех встречах с «Салаватом Юлаевым» забрасывал такое количество шайб, которое соответствовало номеру матча в серии, в противостоянии ЦСКА и «Авангарда» победитель игры должен три раза распечатать ворота соперника, а вот в матчах между «Торпедо» и «Металлургом» магнитогорцы забивают по четыре раза за встречу и забирают победы.

Пока что не вижу причин не верить в позитивный исход для «Металлурга» в этой серии. Понятно, что многие и ожидали такого, но команда Разина максимально уверенно справляется с поставленной задачей выхода в полуфинал. Задача эта промежуточная, потому что есть более важная и не менее глобальная в виде итоговой победы в данном розыгрыше плей-офф.

«Торпедо» может поставить себе хорошую оценку за проведённый сезон. Он, конечно, ещё не закончен, всякое случалось в истории хоккея, однако «Металлург» продолжает свой путь, начатый в регулярном чемпионате. «Его вряд ли кто-то сможет остановить до полуфинала», — думали мы. Таковой серия и получается, останется магнитогорцам сделать только один шаг до следующего раунда Кубка Гагарина», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

