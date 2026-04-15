«Ак Барс» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Крикунова на игру плей-офф КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Динамо» Минск.

«Результативный хоккей во втором матче был, скорее, аномалией для этой серии. После переезда в Казань проблем у динамовцев стало ещё больше. Они просто ничего не могут сделать с обороной команды Гатиятулина. Насыщенная средняя зона, эффективный отбор шайбы, «выжигание» возможностей для позиционных атак соперника. Этими козырями «Ак Барс» нейтрализовал опасное нападение команды Квартальнова. Зрители опять увидят три, максимум четыре заброшенные шайбы.

Исход, скорее всего, порадует болельщиков Татарстана. Конечно, белорусский клуб выйдет на последний бой и постарается взять своё если не креативом, то силовой игрой. Вот только без скорости эффективность гостей намного ниже. А казанцы прекрасно помнят, как отдали серию второго раунда в прошлом году, ведя 2-0. И знают, как избежать этих ошибок. Пока всё на льду складывается в пользу «Ак Барса», и команда постарается как можно скорее этим воспользоваться. Минимальная победа хозяев», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».