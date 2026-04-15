«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Гучека на 4-й матч серии Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.40.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
«Грандиозный парадокс происходит в серии между Казанью и минским «Динамо». До её начала казалось, что здесь вполне себе возможны семь матчей. Однако казанский «Ак Барс» пока просто неудержим. Единственная возможность победить в отдельно взятом противостоянии была у минчан во второй игре, но там всё утекло буквально из рук подопечных Дмитрия Квартальнова. Или уже не его подопечных, ждём информацию из стана минского клуба в среду и в последующие дни.

Сейчас очевидно, что «Динамо» спасти эту серию будет крайне трудно. Все дело даже не в счёте, а в каких-то внутренних проблемах, возникших по ходу плей-офф в стане минчан. «Ак Барс», скорее всего, этим сможет воспользоваться и спокойно пройти дальше уже по итогам четырёх встреч. Минск в третьей игре предстал перед нами полностью разобранной командой. Предпосылок, чтобы она вновь ожила, практически нет. Болельщикам минского «Динамо» остаётся только надеяться и верить.

«Ак Барс» выглядит гораздо более подготовленным коллективом к таким сериям. К тому же внутри команды, кажется, у казанцев всё в порядке. Многое складывается так, что в полуфинале данного розыгрыша Кубка Гагарина мы увидим три коллектива из Восточной конференции, которые и по ходу регулярного чемпионата смотрелись гораздо сильнее практических всех представительной западной части КХЛ», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

