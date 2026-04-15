OLIMPBET пригласил на хоккей двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова

15 апреля матч серии плей-офф между ЦСКА и «Авангардом» запомнился болельщикам не только напряжённой игрой, но и по-настоящему тёплой историей на трибунах.

По приглашению OLIMPBET встречу посетил двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков. Для спортсмена это стало первым в жизни хоккейным матчем, и он провёл его в атмосфере настоящего большого спорта, поддерживая красно-синих с трибуны.

Особенным моментом для зрителей стал первый перерыв: в фойе арены прошла автограф-сессия, где болельщики смогли пообщаться с Иваном и сделать памятные фотографии. Очередь к спортсмену не заканчивалась даже с началом второго периода – каждый хотел сказать слова благодарности и поддержки.

Этот вечер оказался удачным и для хозяев льда. ЦСКА одержал победу впервые в серии, сократив отставание – счёт в противостоянии стал 3-1 в пользу омичей.

В OLIMPBET подчёркивают значимость подобных инициатив.

«Для нас важно поддерживать и отмечать людей, которые своим примером вдохновляют миллионы. Приглашение Ивана на хоккей в OLIMPBET Lounge – это наш способ поблагодарить спортсмена за его волю, силу духа и, конечно, за победы, из которых складывается спортивное величие нашей страны. Мы рады, что у болельщиков была возможность пообщаться с ним, сделать фото и просто пожать руку».

Иногда спорт – это не только счёт на табло, но и встречи, которые остаются в памяти куда дольше финальной сирены», — заявили в компании.

