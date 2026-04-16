Названы шансы «Авангарда» закрыть серию с ЦСКА в пятом матче

16 апреля состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После четырёх встреч омский клуб ведёт в серии 3-1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05. Проход «Авангарда» в следующий раунд идёт за 1.05.

Победа «Авангарда» в пятом матче с учётом овертайма идёт за 1.68, на победу ЦСКА дают 2.27.