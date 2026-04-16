«Бавария» победила «Реал» в Лиге чемпионов — 4:3. Сыграл коэффициент 25.0

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Игра закончилась победой мюнхенцев со счётом 4:3.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер открыл счёт в матче на первой минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Хавбек хозяев поля Александар Павлович сравнял счёт на шестой минуте. Гюлер со штрафного вывел вперёд гостей на 29-й минуте. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сделал счёт 2:2 на 38-й минуте. Килиан Мбаппе забил третий гол мадридцев на 42-й минуте.

Во втором тайме на 86-й минуте хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга был удалён. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счёт. В конце встречи на 90+4-й минуте Майкл Олисе забил победный гол.

Победа «Баварии» оценивалась в 1.61: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1610 рублей. Успех «Реала» шёл за 4.42, ничья — за 5.33.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.31, на «обе забьют» — 1.36, а на проход «Баварии» — 1.14. Точный счёт 4:3 в пользу мюнхенцев оценивался в 25.0.