«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 3.25.

«В противостоянии омичей и московских армейцев появилась слабая интрига. Это будто огонёк только разгорающегося костра где-то на опушке леса. Правда, всегда найдётся человек, который увидит в этом небольшом огне опасность и выльет бутылку воды. Таким человеком в аллегорическом контексте является главный тренер «ястребов» Ги Буше. Вот ему точно бы не хотелось видеть хоть сколько-нибудь маленькую интригу в этом противостоянии. Ведь он всё делал правильно первые три встречи.

А в четвёртой ЦСКА смог просто задушить соперника на своей родной площадке и продлить серию на пятый матч, который, однако, состоится на чужом льду. «Авангард» дома с ЦСКА за три игры сезона (один в регулярном чемпионате и два в плей-офф) пропустил всего три шайбы. Но команда Никитина получила необходимый заряд положительной энергии и может совершить небольшое чудо в виде продолжения серии до шестой встречи.

Прогнозирую, что армейцы через «не могу» проведут этот матч и докажут свою состоятельность на уровне омского «Авангарда». ЦСКА выложится на максимум в пятой игре. Продолжение серии будет поставлено под вопрос, но для Игоря Никитина и его подопечных максимально важно уйти в отпуск хотя бы с высоко поднятой головой. Со счётом 1-4 в серии это будет сделать сложно», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».