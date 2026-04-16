«Астон Вилла» — «Болонья»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.65.

«Выиграв со счётом 3:1 в первом матче этого противостояния на чужом поле, англичане сделали хороший задел для выхода в полуфинал. Три мяча в Италии позволяют игрокам «Астон Виллы» в хорошем настроении готовиться к ответному поединку уже перед своими зрителями.

С момента того матча прошла уже практически неделя. За это время обе команды провели по одному поединку в рамках своего национального первенства. «Болонья» дома обыграла «Лечче» (2:0), забив по одному мячу в каждом из таймов, а «Астон Вилла» в гостях не сумела переиграть «Ноттингем Форест» (1:1). В этой встрече оба мяча были забиты в первой половине.

Видно, что англичане всё же отдали очень много сил в первой игре с «Болоньей», на два выездных матча за четыре дня их просто не хватило. Стоит отметить, если итальянцы на медали Серии А уже не претендуют, англичане в своём первенстве ведут отчаянную борьбу с «Манчестер Юнайтед» за бронзовые медали, у них каждое очко на вес золота (в данном случае, бронзы).

В целом, «Астон Вилла» успешно играет против «Болоньи», в предстоящем матче, думаю, англичане победят. Они постараются порадовать своих зрителей уверенной, результативной игрой и подтвердить всем, что успех в Испании с тремя забитыми мячами был отнюдь не случаен», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».