«Астон Вилла» — «Болонья»: прогноз Александра Елагина на игру Лиги Европы в Бирмингеме

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья».

Ставка: победа «Астон Виллы» и ТБ 2.5 за 2.22.

«16 апреля бирмингемская «Астон Вилла» на своём стадионе «Вилла Парк» встретится с итальянской «Болоньей» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы. Первая игра между этими соперниками состоялась неделю назад в Болонье и завершилась победой гостей со счётом 3:1. У «Виллы» отличились нападающий Олли Уоткинс (дважды) и центральный защитник Эзри Конса, а у «Болоньи» – левый вингер Джонатан Роу (кстати, англичанин, уроженец Лондона).

Это была третья встреча «Астон Виллы» и «Болоньи» за два последних сезона в евротурнирах. Впервые соперники сошлись ровно полтора года назад на общем этапе Лиги чемпионов в Бирмингеме на «Вилла Парк». Хозяева, забив два мяча во втором тайме усилиями двух Джонов (шотландца Макгинна и колумбийца Дурана), уверенно переиграли итальянцев. Во второй раз судьба их свела уже в нынешнем сезоне на старте Лиги Европы в 1-м туре и снова – на «Вилла Парк», где успех праздновали хозяева, правда, скромнее (1:0), но этот гол снова забил капитан «Астон Виллы» Макгинн ещё до перерыва. О третьем матче мы сказали выше, а четвёртый снова примет гостеприимный Бирмингем. Во всех трёх играх команды возглавляли одни и те же тренеры: испанец (баск) Унаи Эмери руководил английской, а итальянец Винченцо Итальяно (родившийся в западногерманском городке Карлсруэ) — итальянской.

Для «Болоньи» предстоящая игра может стать последней в евротурнирах на ближайшие два года. Чтобы попасть в Европу на будущий сезон, необходимо занять либо пятое место по итогам Серии А, либо выиграть Кубок Италии, что и сделала «Болонья» в прошлом сезоне. На данный момент команда в Серии А идёт на восьмом месте с 48 очками, отставая от пятого на 10 очков, от шестого — на девять, от седьмого — на пять. А это значит, что «Болонья» не сможет попасть ни в Лигу Европы, ни в Лигу конференций (о Лиге чемпионов речь, понятное дело, вообще не идёт). И о Кубке Италии она тоже может забыть, ибо уже вылетела из розыгрыша на стадии четвертьфинала. Так что остаётся только один путь: через победу в нынешней Лиге Европы, а для этого красно-синим нужно сначала пройти «Астон Виллу», которая после недельной давности встречи имеет фору в два мяча. Сделать такое для итальянской команды вряд ли по силам.

«Астон Вилла» сейчас находится в отличной форме, идя на четвёртом месте в АПЛ и реально претендуя на путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон, в которой Англии гарантировано пять мест. Италия в рейтинге УЕФА – пятая, так что ей никак не светит льгота. А потому «Болонья» приговорена побеждать «Астон Виллу» либо с разницей в три мяча, либо в два и через, возможно, победный овертайм или серию пенальти протиснуться в полуфинал.

Однако подобные подвиги сеньору Итальяно и его команде сотворить будет очень сложно, ибо Унаи Эмери никогда не сходил со своей командой в Лиге Европы на стадии четвертьфинала. Для баска, который является рекордсменом по победам в этом турнире (4), это уже седьмой четвертьфинал в Лиге Европы: ранее это удавалось с «Севильей» (три раза), «Валенсией», «Арсеналом», «Вильярреалом» и вот теперь – с «Астон Виллой». Во втором по рангу евротурнире Эмери провёл рекордные 111 матчей, в которых одержал рекордные 73 победы, проиграв всего 14 раз. У Итальяно успехи в еврокубках по сравнению с Эмери очень скромные: два подряд выхода в финал Лиги конференций УЕФА, в которых его «Фиорентина» уступала английскому «Вест Хэму» (1:2 в 2023-м) и греческому «Олимпиакосу» (0:1 в 2024-м).

Таким образом, фаворитом в этой игре совершенно очевидно является «Астон Вилла». При этом ожидаю, что в матче будет забито минимум три мяча, так как «Болонье» нужно идти вперед, чтобы отыграться после поражения в первой встрече, а это неминуемо приведёт к голевой перестрелке, в которой англичане за счёт опыта Эмери должны побеждать», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».