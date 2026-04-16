«Сельта» — «Фрайбург»: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинал Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сельта» — «Фрайбург».

Ставка: победа «Сельты» за 1.92.

«Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Фрайбургом» состоялся на прошлой неделе в Германии. Уже на 10-й минуте многолетний лидер немецкой команды Винченцо Грифо открыл счёт в той встрече. Первый тайм полностью остался за хозяевами, Бесте забил второй мяч, на перерыв команды ушли при счёте 2:0. Второй тайм получился более равным, но «Сельта» свои шансы не реализовала, а вот «Фрайбург» ещё один мяч отравил в ворота испанцев — отличился Маттиас Гинтер.

На этом проблемы команды Клаудио Хиральдеса не закончились, на своём поле она принимала главного аутсайдера чемпионата Испании «Овьедо». Казалось, что дома «Сельта», идущая шестой, вряд ли будет испытывать проблемы с последней командой турнира. Но хозяева моментов почти не имели, а вот гости своими сильно дорожили и трижды поразили ворота соперника, одержав разгромную победу. «Фрайбург» после успеха в еврокубках гостил в Майнце и победил 1:0.

Победа в первом матче в три мяча — практически 100-процентная вероятность выхода в следующий раунд, а учитывая, что «Сельта» ещё и в чемпионате Испании сейчас выглядит плохо, шансы «Фрайбурга» ещё выше. При этом испанцы, играя на своём поле, попробуют совершить чудо, а значит, для начала надо забивать. Победить в конкретном матче испанцам по силам, но в выходе в следующий раунд не уверен», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».