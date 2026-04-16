«Ноттингем Форест» — «Порту»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Порту».

Ставка: проход «Порту» за 2.12.

«Ноттингем Форест» и «Порту» на прошлой неделе встретились в Португалии в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Уже к 13-й минуте команды обменялись голами: сначала Виллиам Гомес вывел хозяев вперед, но Мартим Фернандеш поразил свои ворота, и счёт сравнялся. Затем юный защитник ещё и травму получил, так что тот вечер у него явно не задался. Дальше «Порту» играл мощнее, однако забить так и не смог, а вот «Ноттингем Форест» забил, но после просмотра VAR гол был отменён из-за фола Игора Жезуса, а сама встреча так и закончилась вничью – 1:1.

После еврокубкового матча «Ноттингем Форест» на своём поле принимал «Астон Виллу», и счёт открыли гости — автогол на счету Мурилло. Ещё в первом тайме хозяева счёт сравняли, однако больше голов в этой встрече зрители не увидели. «Порту» в Примейре пару туров назад очки потерял и не имел права позволить себе ещё осечку. Команда Франческо Фариоли играла в гостях с «Эшторилом» и без особых проблем добыла победу – 3:1.

«Ноттингем Форест» в АПЛ ведёт борьбу за выживание, сейчас команда занимает 16-е место, но от зоны вылета всего три очка в запасе. Поэтому, возможно, участие в Лиге Европы даже в тягость. «Порту» лидирует в своём чемпионате, а ещё и находится в шаге от финала Кубка Португалии, но и в Европе трофей — чуть ли не важнейшая цель», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».