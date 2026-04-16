«Бетис» — «Брага»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги Европы в Севилье

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Брага».

Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.63.

«Первая игра завершилась со счётом 1:1. «Брага» быстро открыла счет, но «Бетис» отыгрался, в целом выглядел предпочтительнее — было преимущество и по ударам, и по ударам в створ, и по xG. Не сказать, что доминирование было подавляющим, но ощущение запаса у испанской команды присутствовало. При этом если посмотреть на последние результаты «Бетиса», картина не самая стабильная — за 10 матчей всего одна победа — над «Панатинаикосом» в Лиге Европы, остальное — ничьи и поражения.

Такое выступление сказалось и на положении в чемпионате, где команда уже выпала из борьбы за топ-4, но продолжает цепляться за топ-5. С учётом этого Лига Европы становится для «Бетиса» приоритетом, что видно по ротации состава. Для команды Пеллегрини этот матч имеет большое значение, тот запас, который просматривался в первой игре, может сыграть ключевую роль. «Брага», в свою очередь, уже не так надёжна в обороне, как на групповом этапе — в 2026-м команда регулярно пропускает на выезде, в том числе и в еврокубках. В целом, ожидаю преимущество «Бетиса», хотя конкретный счёт предсказать сложно.

Здесь вполне можно обратить внимание на удары в створ «Бетиса» — как индивидуальный показатель, так и с форой, это может быть интересным дополнительным рынком. Чистая победа выглядит логично, но коэффициент не самый высокий, поэтому разумнее подстраховаться. Тем более обе команды часто играют 1:1, этот счёт уже был в первой встрече. Остановлюсь на варианте с комбинированной ставкой: «Бетис» не проиграет, будет забито минимум два мяча», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».