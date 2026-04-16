«Фиорентина» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги конференций

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Кристал Пэлас».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Первый матч в Англии закончился, можно сказать, лёгкой победой англичан. Так что 1/4 финала в Лиге конференций и Лиге Европы — это максимум для футбольных клубов Италии на сегодня. Про Лигу чемпионов вообще молчу. Поэтому и сборная не может попасть на чемпионат мира уже который раз, печаль! Но меня в данный момент волнует другое: куда ставить-то? Гениальная фраза Алексея Смирнова из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещён» как раз подходит к этому матчу.

Англичане имеют фору в три мяча и неплохую статистику в последних 10 официальных матчах — одно поражение от «МЮ» в АПЛ, пять побед и четыре ничьи. В чемпионате Англии «Кристал Пэлас» занимает комфортное для себя место, плюс-минус как в прошлом сезоне. И у них есть отличный шанс пошуметь в этом розыгрыше. Им не только по силам выйти в финал, но и победить в нём. В полуфинале английскому клубу по силам «хлопнуть» «Шахтёр», а в финале «Райо» или «Майнц» им тоже по зубам. Первый вариант для прогноза — «Кристал Пэлас» победит в турнире. Но это вдолгую.

А в матче с «Фиорентиной» в гостях рассмотрел бы количество забитых мячей. Думаю, обе команды забьют. Хозяева обязательно забьют хотя бы один. Они будут стараться сделать это как можно раньше, ведь нужно отыгрывать три. В 15 последних матчах дома «Фиорентина» не забила лишь дважды — АЕКу и «Парме». А гости за тот же период лишь раз ушли с гостевого поля без забитого мяча. Это случилось в матче АПЛ в начале января с «Ньюкаслом». Так что обеим командам вполне по силам отличиться в этом матче. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».