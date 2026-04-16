Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала

В Лиге чемпионов стали известны все полуфиналисты. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Главным претендентом на победу аналитики считают мюнхенскую «Баварию», поставить на команду Венсана Компани можно за 2.85.

Шансы лондонского «Арсенала» оценили котировкой 3.10, а на действующего победителя турнира — «ПСЖ» — можно сделать ставку с коэффициентом 3.60.

По оценке экспертов, явный аутсайдер в этой четвёрке — «Атлетико». Шансы «матрасников» стать победителями оценили в 8.00.

В полуфинале «ПСЖ» встретится с «Баварией», а «Арсенал» — с «Атлетико». Первые матчи пройдут 28-29 апреля, ответные — 5-6 мая.