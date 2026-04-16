Российский букмекер временно перестал вести свои страницы в соцсетях

Букмекерская компания «Зенит» объявила о приостановке активности в социальных сетях. При этом сайт и мобильное приложение компании продолжают работать.

В сообщении компании отметили, что линия ставок остаётся доступной, коэффициенты обновляются, а пользователи могут без ограничений делать ставки.

«После серии ярких и напряжённых матчей даже самому выносливому спортсмену нужна передышка. Мы с вами долго были на одной волне и делились эмоциями от каждой победы, но сейчас чувствуем, что пришло время немного пересмотреть тактику. Мы уходим на короткий перерыв, чтобы вернуться к вам с новыми силами и свежими идеями», — говорится в сообщении компании.

По данным телеграм-канала «Кружок беттинга», в компании приостановили работу сразу несколько отделов, в том числе связанных с контентом, SMM и дизайном.