Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей по ставке на «Барселону» в Лиге чемпионов

Экс-футболист Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на проход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов перед ответным матчем с «Атлетико». Он заключил пари в прямом эфире своего шоу на YouTube.

Интересно, что сначала Смолов ошибся и поставил на победу «матрасников» в основное время встречи. После того как зрители обратили внимание на это, бывший футболист выкупил пари и заключил новое — на проход «Барселоны». Он поставил 1 млн рублей с коэффициентом 3.45.

В итоге каталонцы победили в ответном матче со счётом 2:1, но по сумме двух встреч дальше прошёл «Атлетико», который оказался сильнее в первой игре 2:0. Таким образом, ставка Смолова оказалась неудачной, он потерял 1 млн рублей.