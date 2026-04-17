Названы шансы «Металлурга» закрыть серию с «Торпедо» в пятом матче

Названы шансы «Металлурга» закрыть серию с «Торпедо» в пятом матче
17 апреля состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Торпедо». Игра пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. После четырёх встреч «Магнитка» ведёт со счётом 3-1.

«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче
«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 5.00.

При этом аналитики ждут достаточно результативную встречу. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.

