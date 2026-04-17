Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Торпедо».

Ставка: ничья за 4.90.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Была уверенность в силах «Металлурга» и в том, что он поддержит порыв «Локомотива» и «Ак Барса» расправиться с соперником как можно быстрее. То есть за четыре матча. Да и команда Андрея Разина была не против такого исхода. До третьего периода всё шло по плану магнитогорцев, которые вели 2:0, однако в начале заключительного отрезка основного времени торпедовцы смогли сначала сократить отставание, а потом и вовсе сравнять счёт. Дальше встреча потекла в овертайм, и там «Металлург» допустил невынужденное удаление. В реализации лишнего Нижний Новгород преуспел и сделал счет в серии 1-3.

Да, на полноценное спасение и возвращение в борьбу за продолжение банкета болельщики «Торпедо» вряд ли рассчитывают, потому что этот результат уже можно признать вполне себе достойным положительного выступления в сезоне. Теперь все зрители ждут, сможет ли «Металлург» без особых проблем преодолеть барьер в виде нижегородцев в пятой игре и отправиться на рандеву с казанским «Ак Барсом». Там намечается остросюжетный хоккей без прокатов и с максимальным количеством матчей в серии.

В пятом матче между «Металлургом» и «Торпедо» прогнозирую тяжелый хоккей, не особо похожий на тот, который мы видели в предыдущих встречах между магнитогорцами и нижегородцами. Скорее всего, он приведёт коллективы в овертайм. Там всё и решится. Должен же быть матч во втором раунде этого розыгрыша, который заставит нас забыть об отсутствии интриги практически во всех сериях четвертьфинала», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче
