«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 17 апреля

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Металлург» – «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.98.

«Торпедо» было в шаге от того, чтобы всухую проиграть «Металлургу» в серии второго раунда, но в четвёртом матче серии сотворило настоящее чудо. Уступая 0:2 перед третьим периодом, нижегородцы отыгрались усилиями Владислава Фирстова и Алексея Кручинина, а в овертайме победную шайбу забросил Егор Виноградов. Кручинин сравнял счёт после грубой ошибки молодого защитника магнитогорцев Александра Сиряцкого.

И это привело к гневу главного тренера команды Андрея Разина. «В моё время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются. Людям и в жёсткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать». А вот наставник нижегородцев Алексей Исаков сиял: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились».

«Торпедо» уже заслуживает большой похвалы за характер: серия остается единственной во втором раунде, которая продолжается. Вот только в пятом матче не вижу особых шансов у гостей. Ставлю на уверенную победу магнитогорцев минимум в две шайбы. Команда Разина должна выигрывать дома и спокойно выходить в полуфинал», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».