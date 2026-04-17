«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 17 апреля

«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч плей-офф КХЛ 17 апреля
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Металлург» – «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.98.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Металлург» — «Торпедо» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Торпедо» было в шаге от того, чтобы всухую проиграть «Металлургу» в серии второго раунда, но в четвёртом матче серии сотворило настоящее чудо. Уступая 0:2 перед третьим периодом, нижегородцы отыгрались усилиями Владислава Фирстова и Алексея Кручинина, а в овертайме победную шайбу забросил Егор Виноградов. Кручинин сравнял счёт после грубой ошибки молодого защитника магнитогорцев Александра Сиряцкого.

И это привело к гневу главного тренера команды Андрея Разина. «В моё время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются. Людям и в жёсткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать». А вот наставник нижегородцев Алексей Исаков сиял: «Все понимали, что один момент может решить исход сезона. Парни молодцы, справились».

«Торпедо» уже заслуживает большой похвалы за характер: серия остается единственной во втором раунде, которая продолжается. Вот только в пятом матче не вижу особых шансов у гостей. Ставлю на уверенную победу магнитогорцев минимум в две шайбы. Команда Разина должна выигрывать дома и спокойно выходить в полуфинал», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче
«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче
