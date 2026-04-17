«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.15.

«Четвёртый матч в Нижнем получился как идеальный плей-оффный сюжет — «Торпедо» горело 0:2 и выходило фактически на последний период сезона, а потом за 20 минут перевернуло игру. Гол Фирстова в самом начале третьего — отдельная история и эмоция. В день, когда у Влада родилась дочь, он забил из-под ноги, красиво отпраздновал — и этим моментом реально зарядил всю команду на камбэк. Дальше был гол Кручинина в большинстве, трибуны завелись, а в овертайме «Торпедо» додавило и реализовало своё большинство через Виноградова.

Но для меня эта победа Нижнего — не столько про то, что «Металлург» вдруг стал слабее, сколько про то, как опасны короткие провалы против команды, которая уже сняла оковы. Разин после игры сказал очень показательно: «Два периода всё было под нашим контролем… по щелчку пальцев эта расхлябанность может перевернуть игру». И вот это сейчас ключ к пятому матчу. Потому что «Магнитке» здесь нужно не просто сыграть лучше, а сдать экзамен на зрелость: выиграть матч, который нужно выигрывать на заказ, и не доводить себя до ситуации, где всё решит одна ошибка и эмоция арены.

Жду максимально собранный «Металлург» с первых минут. «Торпедо» после такого камбэка обязательно будет играть свободнее — и в этом их главный шанс. Но если «Магнитка» не подарит им воздух, не начнёт верить, что всё решено, а сыграет строго по структуре и дисциплине, то класс и глубина хозяев должны вернуть серию в привычное русло. Для «Металлурга» это матч про контроль, про концентрацию и про то, чтобы не кормить соперника надеждой», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».