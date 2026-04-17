«Металлург» — «Торпедо»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина в Магнитогорске

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» – «Торпедо».

«На героизме, эмоциях и кураже торпедовцы смогли выиграть в среду. Но всё же главной причиной такого исхода стали не похвальные действия хозяев, а плохая игра «Магнитки». Ведя 2:0 в матче и 3-0 в серии, команда просто расслабилась и позволила себе пониженные скорости, ошибки и брак. Неслучайно Разин раскритиковал своих игроков и признал, что все проблемы «Металлург» создал себе сам.

А в следующем раунде плей-офф «Магнитку» ждёт куда более сильный соперник, который такого отношения к делу не простит. Перестраиваться обратно на серьёзный настрой надо уже сейчас. Хозяева точно учтут свои ошибки и вряд ли наступят на те же грабли. После такого обидного поражения команда выйдет на лед заряженной – и тогда у «Торпедо» шансов не будет. Берём победу «Металлурга» на классе и с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».