«Металлург» — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Металлург» — «Торпедо».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.51.

«Счёт в серии 3-1, поэтому теоретически у «Металлурга» есть шанс на ошибку, а у «Торпедо» — нет. Но «сталевары» уже сделали эту самую ошибку и вряд ли дадут сопернику шансы на своей территории. «Металлург» дома играет собраннее и в этом плей-офф одержал четыре победы. Два матча c «Торпедо» завершились с ТБ 4.5 — 4:3 и 4:1. Все игры в этой серии дошли до минимум пяти шайб на двоих.

«Торпедо» играет не очень стабильно, но в трёх проигранных матчах пропускало по четыре гола. В победной встрече команда не позволила сопернику забить больше двух. Ключевыми моментами оказались сильный третий период (две шайбы) и игра в неравных составах после проваленного стартового отрезка (4:14 по броскам, 1:9 по блокам и 35% на 65% по вбрасываниям). Хозяева площадки смогли собраться. Нижегородцы забили два гола, включая победный в большинстве. Зато гости после 2:0 успокоились и вышли на третий отрезок «холодными», чем отлично воспользовались торпедовцы.

Из интересного — два единственных проигранных матча «Металлурга» в плей-офф были в овертаймах и на выезде. До дополнительного времени лучше не доводить даже на своей территории. Берём на заметку факт того, что «сталеварам» нужно дожимать в основное время. Здорово, когда команда не зависит от большинства и справляется во всеми проблемами при игре «пять на пять», но «Металлург» пока не отличился в этом компоненте [в серии] с «Торпедо», которое как раз рассчитывает исправлять свои атакующие недочёты спецбригадами.

Андрей Разин умеет мотивировать даже взглядом, поэтому все те, кто не доработал в Нижнем Новгороде, будут либо вне состава, либо работать с двойной самоотдачей. Фаворит в этой паре понятен, но ещё одно поражение может стать эмоциональным гвоздём для «Металлурга». Поэтому дома нужно решать исход этой серии», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».