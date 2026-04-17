«Ростов» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи».

Ставка: победа «Ростова» и ТМ 2.5 за 3.20.

«Начнём с гостей. «Сочи» — последний в таблице, набрал 12 очков. Команда неожиданно победила в Москве ЦСКА 1:0. До этого в десяти матчах чемпионата набрала лишь очко, сыграв дома 0:0 с махачкалинским «Динамо» 1 декабря прошлого года. В четырёх матчах из 11 они не смогли забить гол и 23 мяча пропустили. Матч первого круга был проигран «Ростову» 0:1, мяч в первом тайме забил Щетинин. Всё очень печально, если не считать удивительный результат в последнем туре.

Обыграть «Ростов» им не удастся, я уверен на 100%. Хотя дела с результатами у хозяев в этом году тоже не очень. В семи официальных матчах четыре поражения, две ничьих и всего лишь одна победа в гостях над «Пари НН» 1:0. В трёх матчах из семи они ушли с поля, не забив ни одного гола. Забили всего четыре. Почему я делаю акцент на голы? Да потому что мой прогноз будет связан именно с количеством голов в матче. Первый вариант — тотал меньше 2.5. Считаю, что это «верняк».

Но я выбираю вариант комбо с более высоким коэффициентом — победа «Ростова» и тотал меньше 2.5. Уверен в победе ростовчан и в том, что счёт будет 1:0 или 2:0, это варианты для тех, кто хочет рискнуть. Как я говорил выше, «Сочи» четырежды в последних 11 матчах ушёл с поля с нулём, это будет пятый. Да, у «Ростова» есть небольшая проблема с вратарём Ятимовым, который пропускает матч из-за перебора ЖК. Думаю, это гостям не поможет! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».