«Ростов» — «Сочи»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 17 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.77.

«Ростов» в прошлом туре принимал московский «Спартак» на своём поле. Уже самое начало матча для хозяев сложилось неудачно, на восьмой минуте Роман Зобнин обыгрался с Маркиньосом и отправил мяч в ворота ростовчан. Но перед перерывом команда Джонатана Альбы заработала пенальти и сравняла счёт. Если первый тайм был относительно равным, второй уже прошел с солидным преимуществом спартаковцев. Они несколько раз были близки к голу и лишь чудом не смогли вновь поразить Рустама Ятимова. Встреча завершилась вничью 1:1.

«Сочи» в прошлый игровой день гостил в столице, где играл против московских армейцев. Учитывая, что до этого команда Игоря Осинькина 10 матчей подряд в чемпионате страны была без побед, вряд ли многие верили в положительный исход этой встречи для гостей. На деле вышло все иначе, первый тайм сочинцы провели здорово и за первые минут 15-20 могли несколько раз поразить ворота хозяев. Но забили лишь раз, отличился Мартин Крамарич с пенальти. После перерыва армейцы заиграли мощнее, казалось, что вот-вот хозяева счёт сравняют, но Александр Дёгтев отразил все удары и помог своей команде одержать неожиданную победу.

Благодаря победе в Москве «Сочи» подарил лёгкие лучики надежды своим поклонникам на спасение. Хотя всё ещё верится с трудом, до зоны стыков девять очков, но за шесть туров можно и отыграть. «Ростов» в двух последних матчах набрал шесть очков и немного оторвался в борьбе за выживание. Но полностью себя команда Джонатана Альбы ещё не обезопасила, а значит, дома с главным аутсайдером должна играть на победу. Но сочинцы в двух последних матчах показали отличный футбол и обыграли армейцев на выезде, должны были победить ещё и «Рубин», но там не повезло. Так что поверю в этот раз в команду Игоря Осинькина, ей вполне по силам набрать хотя бы очко в этом матче», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».