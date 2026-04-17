«Ростов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

«Ростов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи».

Ставка: победа «Ростова» и тотал меньше 3.5 за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«25-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем в Ростове-на-Дону, где команда Джонатана Альбы будет принимать «Сочи», явного аутсайдера нынешнего сезона. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять: для «Ростова» эта игра практически игра сезона. Если «Ростов» одерживает домашнюю победу над последней командой чемпионата, то он практически на 99% гарантирует, что он ни в стыковые матчи, скорее всего, не попадёт, ни вылетит напрямую. Никаких проблем в дальнейшем у «Ростова» быть не должно.

Да, не сыграет у «Ростова» Рустам Ятимов, перебравший жёлтых карточек. Зато сыграет, скорее всего, Одоевский. Но чем «Ростов» привлекателен — эта команда любого затаскивает в свой, не совсем удобный сопернику футбол. В последних двух турах «Ростов» не уступает. Очень надёжно в целом команда играет в обороне. Так было и с «Пари НН», и со «Спартаком». Да, у «Спартака» были моменты, но не сказать, чтобы их было очень много. И тут домашний матч против команды, которая в силовой борьбе не всегда хорошо себя может проявить.

С учётом того, что «Ростов» в последних матчах надёжно играет в обороне, он явный фаворит. «Ростов» выиграет, несмотря на то что «Сочи» воодушевлён победой над ЦСКА в предыдущем туре. Но в этом матче точно будет не очень много забитых мячей.

Мой прогноз — «победа «Ростова» и тотал меньше 3.5» за хороший коэффициент», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Ростов» — «Сочи». Ваше место в Первой лиге
«Ростов» — «Сочи». Ваше место в Первой лиге
