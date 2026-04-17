Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после матчей 1/4 финала

В Лиге Европы завершились четвертьфиналы. В деле осталось всего четыре клуба, букмекеры обновили линию на победителя турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит — «Астон Вилла». Поставить на победу команды Унаи Эмери можно с коэффициентом 1.95.

Шансы немецкого «Фрайбурга» оценили котировкой 4.50. На ещё один английский клуб — «Ноттингем Форест» — можно поставить за 5.50.

Наконец, меньше всего шансов эксперты видят у португальской «Браги». Поставить на чемпионство этого клуба можно с котировкой 7.50.

В полуфиналах «Астон Вилла» встретится с «Ноттингемом», а «Фрайбург» — с «Брагой». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.