Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после матчей 1/4 финала
В Лиге Европы завершились четвертьфиналы. В деле осталось всего четыре клуба, букмекеры обновили линию на победителя турнира.
По оценке аналитиков, главный фаворит — «Астон Вилла». Поставить на победу команды Унаи Эмери можно с коэффициентом 1.95.
Шансы немецкого «Фрайбурга» оценили котировкой 4.50. На ещё один английский клуб — «Ноттингем Форест» — можно поставить за 5.50.
Наконец, меньше всего шансов эксперты видят у португальской «Браги». Поставить на чемпионство этого клуба можно с котировкой 7.50.
В полуфиналах «Астон Вилла» встретится с «Ноттингемом», а «Фрайбург» — с «Брагой». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.
