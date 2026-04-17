Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Суд ЕС разрешил требовать возврат проигрышей у букмекеров без национальных лицензий

Комментарии

Суд Европейского союза разрешил игрокам из стран ЕС требовать возврата проигрышей у операторов азартных игр, если те работали в их стране без соответствующей лицензии.

Под это решение подпадают случаи, когда оператор имеет лицензию в одной стране ЕС, но предоставляет доступ к азартным играм в другой стране, где они запрещены. При таком раскладе возможна подача иска о возврате проигранных денег.

«Игрок может требовать возврата средств, если услуги оказывались с нарушением национального законодательства. Договор между игроком и оператором в подобных случаях может быть признан недействительным», – говорится в решении суда.

Суд подтвердил, что страны ЕС вправе самостоятельно запрещать отдельные виды азартных игр. Такие ограничения могут вводиться в том числе в целях защиты потребителей и общественного порядка.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android