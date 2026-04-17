Суд ЕС разрешил требовать возврат проигрышей у букмекеров без национальных лицензий

Суд Европейского союза разрешил игрокам из стран ЕС требовать возврата проигрышей у операторов азартных игр, если те работали в их стране без соответствующей лицензии.

Под это решение подпадают случаи, когда оператор имеет лицензию в одной стране ЕС, но предоставляет доступ к азартным играм в другой стране, где они запрещены. При таком раскладе возможна подача иска о возврате проигранных денег.

«Игрок может требовать возврата средств, если услуги оказывались с нарушением национального законодательства. Договор между игроком и оператором в подобных случаях может быть признан недействительным», – говорится в решении суда.

Суд подтвердил, что страны ЕС вправе самостоятельно запрещать отдельные виды азартных игр. Такие ограничения могут вводиться в том числе в целях защиты потребителей и общественного порядка.