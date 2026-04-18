Стал известен фаворит матча «Челси» — «МЮ»

18 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.25, а победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.