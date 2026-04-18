Названы шансы ЦСКА победить «Крылья Советов» в РПЛ

18 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.15, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.