«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Констатина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: первый гол — «Оренбург» за 2.23.

«Оренбург» домашний матч проведёт против московского «Локомотива». Это будет первая игра субботы, очень ранняя, в 12 часов по московскому времени стартуют, естественно, на искусственном поле.

«Локомотив» сейчас явно не в порядке. Хоть и возвращается Воробьёв, но будет тяжело. Тут, кстати, правило бывших вполне может сработать: Воробьёв играет против бывшей команды. Комличенко не сыграет из-за дисквалификации. Но как-то «Локомотив» поник, к сожалению, после вылета из Кубка. Да, была хорошая игра с «Акроном», неплохой тайм со «Спартаком», но в целом за последние пять матчей у «Локомотива» только одна победа. А сейчас не очень удобные условия игры, плюс матч против супермотивированного соперника, который, разумеется, к полю более приспособлен, чем «Локомотив».

И, мне кажется, «Оренбург» сделает ставку на агрессивное начало, чтобы соперника в первой половине дня, когда он ещё не проснулся, подавить. Следовательно, возможно, план «Оренбурга» будет на быстрый гол.

Рискну и возьму вариант «1-й гол в матче забьёт «Оренбург» за коэффициент 2.23. Рассчитываю, что «Оренбург» не будет раскачиваться и сразу постарается «Локомотив» наказать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».