«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московские армейцы — одна из самых критикуемых, причём по делу критикуемых, команд весны. ЦСКА Челестини отправляется снова в Самару, прям в Самару так и тянет ЦСКА, в Самару-городок. ЦСКА по весне и с «Акроном» там матч чемпионата провёл, и с «Крыльями» уже сыграли матч Кубка, а сейчас матч РПЛ с ними же.

После победы в Кубке 5:2 казалось, что у ЦСКА прямо всё супер, потихонечку всё нормализуется, футболисты продышались, разбежались, Гонду наконец-то начал забивать, но всё сломал или, можно сказать, расстроил матч против «Сочи» в предыдущем туре. ЦСКА был квёлый, ЦСКА был какой-то вялый, подавленный, плюс эта история с Мойзесом… Конфликт игрока и тренера —всё это обсуждается. И, конечно, ЦСКА сейчас выглядит не очень убедительно психологически и эмоционально. Много разговоров относительно перспектив и будущего Челестини.

Под этим настроением ЦСКА едет в гости к «Крыльям». После поражения в Кубке Булатов пообещал, что такие разбалансированные «Крылья» больше никогда не увидят. И в последних матчах действительно «Крылья» неплохо смотрятся, в частности с «Ахматом», особенно во втором тайме. «Крылья» сыграли здорово, сыграли по новой схеме с двумя центральными защитниками. Плюс к «Крыльям» присоединился Виталий Панов, вошедший в тренерский штаб, он команду как раз и готовил к игре с «Ахматом».

Я думаю, что армейцам будет очень непросто. И вот здесь однозначно предсказать победителя матча я не возьмусь. Выберу свой любимый вариант на эту встречу «2-3 гола в матче». ЦСКА понадёжнее должен действовать в обороне, потому что легко даёт соперникам моменты создавать. И «Крылья», как обещал Булатов, перестанут быть такой разбалансированной командой, как в Кубке. «2-3 гола в матче» за коэффициент 2.02 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

