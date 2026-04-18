«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.70.

«ЦСКА снова сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре, но это будет уже совсем другая игра. Тогда был Кубок и полурезервный состав у самарцев, сейчас — чемпионат и основные составы, плюс совершенно другой эмоциональный фон. ЦСКА приезжает после болезненного поражения от «Сочи», и такие результаты неизбежно бьют по психологии. Не исключаю, что на этом фоне Фабио Челестини вернёт Мойзеса в старт. При этом есть вопросы по составу: вероятно, не будет Лукина и Акинфеева, а Жоао Виктор пока выглядит не до конца адаптированным, что может сказаться на надёжности обороны.

«Крылья Советов» при Сергее Булатове уже показали изменения — гибридная схема с Костанцей, активная игра флангами и вариативность в атаке. В матче с «Ахматом» это вылилось в большое количество моментов, ударов в створ и, что важно, угловых — 15 за игру. Похожая картина была и в кубковой встрече с ЦСКА. Да, сейчас «Крылья Советов» должны сыграть строже, но полностью скрыть проблемные зоны против армейцев вряд ли получится. ЦСКА, в свою очередь, — команда, склонная к верховым показателям по угловым, особенно когда нужно отыгрываться или взламывать оборону. В матчах с «Сочи», Махачкалой и теми же «Крыльями» это уже проявлялось.

С учётом стиля обеих команд и того, как строится игра через фланги, логично ожидать большое количество подач, которые приведут к угловым. Поэтому основной вариант — тотал больше по угловым. Есть ощущение, что матч по структуре будет близок к кубковой игре и встрече «Крыльев» с «Ахматом», где команды легко пробили «верх» по этому показателю», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».