«Рубин» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — «Акрон».

Ставка: «Акрон» не проиграет за 1.89.

«Рубин» в последних турах чередует победы и ничьи, при этом пару недель назад они на выезде чудом не проиграли «Сочи», а в прошлые выходные принимали «Оренбург» в Казани. Матч прошёл с внушительным преимуществом гостей, они чаще атаковали, били по воротам, да и в целом владели инициативой. Хозяева отвечали своими атаками, но опасными они получались изредка. Несмотря на преимущество, «Оренбург» так и не смог поразить ворота «Рубина», но и не пропустил, а встреча завершилась вничью 0:0.

«Акрон» на этой неделе играл на своём поле с московским «Динамо», а сама игра получилась самой яркой в 24-м туре. К 33-й минуте гости вели в счёте в два мяча: сначала Муми Нгамалё реализовал пенальти, а затем сам ассистировал Артуру Гомесу. Но на перерыв команды ушли с другим счётом, ведь Лончар преобразил великолепную скидку Артёма Дзюбы в гол, сократив отставание. Во втором тайме команды долго не могли забить, но за несколько минут до конца судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Беншимол реализовал его и сравнял счёт, но набрать очки в тот день «Акрону» было не суждено. На пятой компенсированной минуте Константин Тюкавин забил и принёс победу своей команде — 3:2.

«Рубин» уже, по сути, доигрывает чемпионат, и Франк Артига спокойно может экспериментировать с прицелом на будущий сезон. «Акрон» же ведёт борьбу за выживание и, учитывая весенние результаты, является чуть ли не главным претендентом на вылет вслед за «Сочи». Команде Заурбека Тедеева необходимо срочно что-то менять и набирать очки, и матч в Казани — не исключение», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».