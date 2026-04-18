«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 18 апреля

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо».

Ставка: «Пари НН» не забьёт за 2.73.

«Хозяева поля продолжают борьбу за сохранение места в высшем дивизионе. На данный момент в их активе 21 очко, они находятся на 14-м месте. У «Оренбурга» 20 очков, у «Крыльев Советов» и «Акрона» — по 22, у «Динамо» из Махачкалы — 23. Кого-то из них в следующем сезоне РПЛ мы не увидим. У нижегородцев осталось три домашних матча, все со столичными командами. Первый по списку с «Динамо», потом «Спартак» и ЦСКА. Здесь не вижу очков для хозяев. Или мне сходить к окулисту?

Динамовцы в последнем туре играли на выезде и чуть не упустили победу. Вели в счёте 2:0, потом пропустили два и лишь в компенсированное время сумели забить победный мяч. Константин Тюкавин стал автором победного гола. Учитывая его отличную статистику в 2026 году (девять официальных матчей за клуб — пять забитых мячей и три голевых передачи), можно рассмотреть голевое действие Тюкавина, если есть такой вариант.

Второй вариант — победа «Динамо». У гостей намного сильнее состав, на них совершенно не давит результат. Плюс потери у соперника. Основной крайний защитник Максим Шнапцев пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек. Для маленьких клубов потеря игрока, особенно из линии защиты, всегда катастрофа. И для информации: матч первого круга в Москве 23 августа закончился победой «Динамо» 3:0.

Мой вариант — хозяева не забьют. Последние семь матчей дома, результаты — с «Акроном» 0:1, с «Балтикой» 0:0, с «Рубином» 0:0, с «Зенитом» 0:2, с «Сочи» 2:1, с «Крыльями Советов» 3:0 и «Ростовом» 0:1. Как видите, в пяти играх «Пари НН» забить не смог. Уверен, и москвичам не забьют. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».