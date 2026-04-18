«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 3.36.

«Челси» переживает тотальное крушение — четыре поражения в пяти турах говорят громче любых слов. Лиам Росеньор потерял нити управления: команда беспомощна против топов (разгромы от «Сити» и «ПСЖ») и даже не может обыграть «Бёрнли». Последний качественный матч был полтора месяца назад.

У «МЮ» тоже есть спад, но он выглядит по-детски на фоне лондонского кризиса. «Дьяволы» стабильно забивают, а на выезде потерпели лишь одно поражение в семи турах. Проблемы в обороне «МЮ» (потери Магуайра и Мартинеса) нивелируются тотальной неуверенностью «Челси» и кадровыми потерями хозяев в защите. Росеньор развалил команду, а Каррик, даже будучи и. о., способен воспользоваться хаосом хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».