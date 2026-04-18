«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.62.

«Ну, если смотреть турнирную таблицу, «Манчестер Юнайтед» идёт на третьем месте, а «Челси» — на шестой строчке. Но при этом у «Челси» ещё есть теоретические шансы подняться выше, если всё удачно сложится. «Манчестер Юнайтед» же важно удержать место в тройке, поэтому они приедут в Лондон за победой, но матч точно будет тяжёлый, потому что и сами сейчас не в лучшем состоянии.

Если смотреть последние игры, у обеих команд есть проблемы. «Манчестер Юнайтед» проиграл последний домашний матч, «Челси» вообще идёт с серией поражений, из последних пяти встреч четыре проиграли, много пропускают. Поэтому по текущей форме это, по сути, две нестабильные команды, сказать, что кто-то выглядит явно сильнее, сложно. В личных встречах тоже всё примерно на равных: 1:0, 2:1, 1:1 — игры проходят в борьбе.

Поэтому не вижу здесь явного фаворита. Да, «Челси» играет дома, это может немного помочь, но их текущее состояние вызывает вопросы. У обеих команд есть проблемы и в атаке, и в обороне. Поэтому мне кажется, что матч получится боевым, с моментами с обеих сторон, скорее всего, всё закончится ничьей. Думаю, команды обменяются голами и возьмут по одному очку», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».