«Рубин» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Акрон» сыграет в гостях против казанского «Рубина». Что можно предположить? «Акрон» — самая нефартовая команда чемпионата по весне. Очень много упущено на последних минутах. Тут можно долго перечислять. Вот этот гол от «Динамо» в прошлом туре, голы от «Спартака» и от ЦСКА в концовках, плюс «Акрон» в большинстве не сумел дожать «Ахмат», имея большое преимущество, незасчитанные мячи были. В общем, действительно, какое-то испытание сейчас должен пройти «Акрон», чтобы спастись и набрать нужные очки для выживания в РПЛ.

«Рубин» в последних матчах не проигрывает и не пропускает. Вообще здесь встречаются команды, одна из которых по весне меньше всех пропустила, а вторая — больше всех. «Рубин» четыре игры подряд не пропускает. Вернулся Даку. Но сам футбол у «Рубина», к сожалению, куда-то подевался. Вроде такой неплохой налёт уверенности, атакующей игры был у «Рубина» после встреч с «Краснодаром» и «Локомотивом», но сейчас как будто всё это растворилось, улетучилось. И матч с «Крыльями», и матч с «Сочи» на выезде, и матч с «Оренбургом» совсем не удались «Рубину», откровенно говоря.

Здесь встреча с командой, которая играет открыто, много сопернику позволяет, но и сама не прочь любого наказать. Мне кажется, вариант «обе забьют» вполне подходящий для этой пары команд», — приводит слова Генича «РБ Спорт».